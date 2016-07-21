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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu

21 Temmuz 2016 12:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Eskişehir ve Ankara'nın güney çevreleri, Konya'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 

Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için bilgilendirmede bulundu.

 

Mardin ve Şırnak'ta 'toz taşınımı' uyarısı

 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Suriye sınırında bulunan ve ilerleyerek Mardin'in doğusu ile Şırnak çevrelerinde etkili olması beklenen toz taşınımının oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

 

 

 

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