Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Ülke genelinde bazı bölgelerde şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde ise aşırı sıcakların yaşanacağı belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya’nın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop’un doğu ilçeleri ile Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının, kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.



Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre yağışların; Sinop’un doğu ilçeleri ile Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, lokal dolu yağışı, taşkın vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.



Buna göre bölgelerdeki genel durum şu şekilde olacak:



Marmara bölgesinde, parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Sakarya’nın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Ege‘de, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Akdeniz bölgesinde, parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



İç Anadolu‘da, parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Batı Karadeniz‘de parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Orta ve Doğu Karadeniz‘de ise, parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Doğu Anadolu‘da, parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.