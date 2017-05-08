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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

08 Mayıs 2017 02:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre, yarın yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "meteorolojik uyarı"ya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kısa süreli fırtına şeklinde esebilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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