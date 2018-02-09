T24 LogoT24 Logo
Gündem

 METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İstanbul DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu

09 Şubat 2018 20:00

İstanbul DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz\'in ve Karadeniz\'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Ülkemiz yarın günü öğle saatlerinden itibaren, batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistemin etkisi altına girecektir. Alçak basınç merkezinin etkili olmasıyla Cumartesi akşam saatlerinden sonra ve pazar günü rüzgarın Marmara\'nın kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden; Marmara\'nın güneyi, Ege, İç Anadolu ile Akdeniz\'in ve Karadeniz\'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km) esmesi bekleniyor.
Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli güneyli rüzgarın oluşturabileceği soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Meteoroloji Genel MüdürlüğüMarmara EgeAnadolu BölgeleriAkdenizKaradenizMeteorolojiOrta AkdenizAlçakCumartesiMarmaraEgeAnadoluPazar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24