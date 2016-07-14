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Meteoroloji'den kavurucu sıcaklık uyarısı

Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların mecsim normallerinin 3 ila 9 derece üzerine çıkacağını açıkladı

14 Temmuz 2016 19:25

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki hafta başına kadar artarak, mevsim normallerinin 3 ila 9 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre hafta sonuna kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıkları İzmir'de 38, Aydın'da 41, Manisa'da 41, Balıkesir'de 40, Çanakkale'de 34 derece olacak. Yetkililer, yüksek hava sıcaklığının neden olabileceği olumsuzluklara karşı, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan olarak maruz kalınmaması hususunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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