Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı için kar yağışı uyarısında bulundu. Birçok bölge için de 'tam fırtına uyarısı' yapıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, orta kuvvette olması beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

"Bu akşam ve yarın sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce’nin Yüksekleri), Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik, Bursa’nın güneyi, Sakarya’nın güney ilçeleri), İç Ege (Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), Göller yöresi (Isparta, Burdur’un yüksekleri), İç Anadolu’nun kuzeybatısında (Eskişehir, Çankırı, Konya’nın batı ilçeleri, Ankara’nın kuzey ve batı çevreleri) yağışların orta şiddette kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı)karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji’nin 'tam fırtına' uyarısı şöyle:

"Rüzgarın; Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat), Karadeniz kıyıları, iç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi v.s. ) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."