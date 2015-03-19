Meteoroloji’den kar uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre kar yağışı geri geliyor. İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

Bugün gazetesinin haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Bingöl, Muş ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu gölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının, İç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr ise genellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak esecek.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgârın, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesinin beklendiğini belirtirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istedi.

Bölgelerde hava durumu

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresi'nde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, sabah ve gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı beklenmektedir.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur şeklinde geçeceği bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı çok bulutlu, güney ve batısı ile Bingöl, Muş ve Erzurum çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bazı illerde hava durumu

İSTANBUL: Parçalı az bulutlu.(8)

ANKARA: Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.(5)

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu.(12)

ADANA: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.(16)

ANTALYA: Parçalı çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.(17)