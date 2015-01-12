T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteorolojiden kar uyarısı

Öğle saatlerine doğru sağanak, kar yağışına döndü; İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı başladı

12 Ocak 2015 15:41

Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Karanlık bir sabaha uyanan İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öğle saatlerine doğru sağanak, kar yağışına döndü. İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatısında başlayan karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların etkisini arttırarak akşam saatlerine kadar Trakya'da, öğle saatlerinden sonra ise Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kütahya, Bursa'nın güney ve doğusu, Sakarya'nın güneyi, Bilecik, Bolu ile Eskişehir'in batısında yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

İstanbul’da kar başladı

 

İstanbul'da yola çıkan sürücüler kar sürprizi ile karşılaştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın, Beylikdüzü'nde kar yağışına döndüğü görüldü. Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında etkili olan kar yağışı, tipi şeklinde etkisi gösterdi. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER

istanbulkar yağışımeteorolojitrafikhava durumuuyarısağanaktipi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24