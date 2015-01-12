Meteorolojiden kar uyarısı

Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Karanlık bir sabaha uyanan İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öğle saatlerine doğru sağanak, kar yağışına döndü. İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatısında başlayan karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların etkisini arttırarak akşam saatlerine kadar Trakya'da, öğle saatlerinden sonra ise Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kütahya, Bursa'nın güney ve doğusu, Sakarya'nın güneyi, Bilecik, Bolu ile Eskişehir'in batısında yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul’da kar başladı

İstanbul'da yola çıkan sürücüler kar sürprizi ile karşılaştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın, Beylikdüzü'nde kar yağışına döndüğü görüldü. Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında etkili olan kar yağışı, tipi şeklinde etkisi gösterdi. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.