Meteoroloji'den iyi haber; hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji'den yapılan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı yarın sabahtan itibaren Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisiyle azalacak.

Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde: "Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde 1 haftadan beri devam eden yüksek sıcaklık ve yağışsız bir periyodun ardından yarın (19.07.2016 Salı) sabah saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının; kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonuna kadar kademeli olarak ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte gün gün hava durumu

19 Temmuz: Kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sakarya, Bolu, Karabük, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın kuzey kıyıları, Adana ve Mersin’in kuzey iç kesimlerinin (Toroslar Mevkii) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (21—50 mm) olması bekleniyor.

20 Temmuz: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey iç kesimlerinin (Toroslar Mevkii) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

21 Temmuz: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Sakarya, Bilecik ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21—50 mm) olması bekleniyor.

22 Temmuz: Ülkemizin kuzeydoğu, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

23 Temmuz: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.