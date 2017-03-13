T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteoroloji'den İstanbullular için 'kuvvetli yağış' uyarısı

İstanbulluların, yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi

13 Mart 2017 21:53

İstanbul'da aralıklarla devam eden yağışların 14 Mart Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklendiği açıklandı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuru ile, kuvvetli yağışlar nedeniyle; ulaşımda yaşanacak aksamalar, küçük çaplı su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 Konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı tahmin edilen yağmurun; gece saatlerine kadar metrekareye güney kesimlerde 10-25 kg, kuzey kesimlerde 20-35 kg miktar bırakması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ETİKETLER

Meteorolojiuyarıİstanbulkuvvetli yağışhava durumuson dakika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24