Meteoroloji'den İstanbullular için 'kuvvetli yağış' uyarısı

İstanbul'da aralıklarla devam eden yağışların 14 Mart Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuru ile, kuvvetli yağışlar nedeniyle; ulaşımda yaşanacak aksamalar, küçük çaplı su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı tahmin edilen yağmurun; gece saatlerine kadar metrekareye güney kesimlerde 10-25 kg, kuzey kesimlerde 20-35 kg miktar bırakması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."