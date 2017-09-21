 METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI



Ankara, (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul Avrupa yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini arttırmasının beklendiğini açıkladı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10-40 kg arası yağış düşmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.