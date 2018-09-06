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Meteoroloji'den İstanbul'a sel uyarısı

Sarıyer'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı

06 Eylül 2018 13:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sarıyer'de sel riski olduğunu belirterek, vatandaşları hazırlıklı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sarıyer'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son radar ve uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçede; köprü, menfez v.b. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik  olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir." 

Sarıyer'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. Araçlar tünel girişinde beklerken iş makinlerinin tezimleme çalışmaları devam ediyor

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