Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Edirne çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.