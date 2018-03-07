Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, bir hava bekleniyor. İstanbul genelinde ise havanın bugün parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Samsun, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin ile yarın (Perşembe) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

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Hava sıcaklığı ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 2 ila 4 derece tahmin ediliyor. Rüzgar ise Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.