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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

  Erhan TEKTEN/İstanbul, (DHA)  Meteoroloji, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı

10 Eylül 2018 02:26

 

Erhan TEKTEN/İstanbul, (DHA) 
Meteoroloji, İstanbul\'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi. 

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