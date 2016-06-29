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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların yarın öğlen saatlerine kadar süreceğini açıkladı

29 Haziran 2016 21:01

Marmara Bölgesi'nde gece ve yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı çevresi ve doğusu ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik çevrelerinde görülecek sağanak ile gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Yağışların, geceden başlayarak, yarın saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. 

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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