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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Haber: İstanbul DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu

06 Mayıs 2018 14:57

Haber: İstanbul DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"İstanbul\'un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı, ancak gece saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.\"


 

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