Meteorolojiden İstanbul için kar tarihi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şubat ayının ilk haftasında yeni kar yağışlarının beklendiğini duyurdu. Kar yağışının İstanbul'da şubatın ilk haftasında aralıklarla yağması bekleniyor.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Abdullah Balcı’nın haberine göre, kar yağışının yurt genelinde etkisini kaybettiği belirtilen tahminlerde, özellikle İstanbul'da hava sıcaklıkları lodosun da etkisiyle 3 ila 5 derece artacak. Kar yağışı şubat ayının ilk haftasına kadar İstanbul'u terk ederken, havanın bu sürede parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da ise 30 Ocak Cumartesi günü sulu kar yağışı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Konya, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi, Sinop, Bartın, Erzincan, Ardahan ve Erzurum'un kuzey ilçelerinin yağışlı, diğer kesimlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların ülke genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğu kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.