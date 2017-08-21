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Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu

21 Ağustos 2017 15:55

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya\'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün 5 il için kuvvetli yağış uyarısı şöyle: 

İSTANBUL
İstanbul\'da yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gün boyu etkili olarak kuvvetli (10-30 mm) olması beklendiğinden başta ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KOCAELİ 
Marmara\'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 mm) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YALOVA
Marmara\'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren Yalova çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 mm) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BURSA
Marmara\'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 mm) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SAKARYA
Marmara\'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-75 mm) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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