Meteoroloji'den iki il için uyarı

Şiddetli yağışın heyelana neden olduğu Artvin’de hasar tespit çalışmaları sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bu kez Sinop ve Samsun için uyarı geldi. Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in batısında Sinop-Samsun 14.30 ila 19.00 saatleri arası ‘fırtına’ uyarısında bulunarak, denizcileri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Artvin’de ise merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde önceki akşam etkili olan yağış, sel ve heyelana neden oldu. Usluca Mahallesi’nde taşan dere nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalırken, evler hasar gördü, odunluklar yıkıldı. Bölgede AFAD ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı. Ekipler, sel ve heyelanda hasar gören ev, depo, araçlar ve tarım arazilerini belirliyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından mağdur vatandaşlara yardım yapılacağı belirtildi.

Aşağı Maden köyü sakinleri, toprak altında kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarmak için çalışma başlattı. Toprağı gömülen araçların etrafını kazanlar, çekiciler yardımıyla araçları yola çıkarıyor. Köydeki sel ve heyelanda 6 araç toprak altında kalmıştı.