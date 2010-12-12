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METEOROLOJİDEN FIRTINA VE DON UYARISI ANKARA (A.A)

12 Aralık 2010 10:09

-METEOROLOJİDEN FIRTINA VE DON UYARISI ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat, Yozgat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinde sağanak, sabah saatlerinde Marmara ile güney Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerinde fırtına, Marmara ile iç kesimlerde de ise buzlanma ve don olaylarının beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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