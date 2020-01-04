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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 105 kilometreye çıkacağını kaydedildi

04 Ocak 2020 15:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 105 kilometreye çıkacağını açıkladı.

Açıklamada, "Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.



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