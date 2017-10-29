Meteorolojiden 'fırtına' uyarısı

ERZURUM, (DHA)- METEOROLOJİ 12\'nci Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

Erzurum Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi\'nde kurumlara \'çok ivedi\' kodu ile \'meteorolojik uyarı\' notu gönderildi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, 29-30 Ekim günlerinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır genelinde güneyli yönlerden saatteki hızı 40-60 kilometre hızında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji uzmanları, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, kara ve hava yolunda ulaşımda aksalamar olabileceği yönünde vatandaşları uyardı. Açıklamada, \"Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir\" denildi.

