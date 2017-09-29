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Meteoroloji'den fırtına uyarısı

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında fırtına beklendiğini duyurdu

29 Eylül 2017 20:26

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz\'in batısında fırtına beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 
\"Marmara ve Kuzey Ege denizinde bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz\'in batısında yarın rüzgarın, ilk saatlerden itibaren kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75km/sa), yer yer 7 ila 9 (60-90km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor\"

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