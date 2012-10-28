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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Fırtınanın Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi

28 Ekim 2012 02:38

Arabalı vapur ve deniz otobüsüyle bayram tatilinden dönmeye hazırlananlar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtınaya karşı uyarırken, fırtınanın oldukça tehlikeli olduğunu vurguladı. Deniz ulaşımında ise 28 Ekim Pazar günü bazı seferlerin iptal edileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Orta ve Kuzey Ege’de bugün (27 Ekim Cumartesi) öğle saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara’da güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (50-60 km/s) kuvvetinde fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek olan rüzgârın, gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de 6 ila 8 yer yer 9 (60-80 yer yer 90 km/s) kuvvetinde fırtına / kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini açıkladı.
 

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