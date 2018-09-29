Meteoroloji'den Ege ve Marmara için kasırga uyarısı: İzmir'de oynanacak maçlar ertelendi

Saatteki hızı 200 kilometreye kadar çıkması beklenen "Medicane Kasırgası" için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Meteoroloji, pazar günü birçok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, sel su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda oluşacak aksamalar için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Akdeniz'de başlayıp, Ege kıyılarını etkisi altına alacak olan ve saatteki hızı 200 kilometreye kadar çıkması beklenen “Medicane Kasırgası" konusunda İzmir başta olmak üzere Ege’nin diğer kıyı kentlerinde gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında İzmir'de hafta sonu oynanacak tüm amatör maçlar ertelendi. Fırtına nedeniyle Kuşadası Liman Başkanlığı, 29 ile 30 Eylül'de teknelerin denize açılmasını yasakladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kasırga etkisi yaratacak tropikal fırtınayla ilgili açıklama yaparak uyarılarda bulundu.

Meteoroloji : “Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa, Marmara'nın batısında Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri ile İstanbul yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

"İnsanlar ve hayvanlar zarar görebilir"

Meteoroloji, ev ve iş yerlerinde oluşabilecek yıkımlara karşı da uyarılarda bulundu. Bu konuda şu uyarılarda bulunuldu:

“İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir. Bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatıları uçabilir. Çatılardaki bacalar yıkılabilir, televizyon, uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir. Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrik yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir. Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir. Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir. Elektrik telleri zarar görebilir. Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir. Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.”

İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği'nden de beklenen kasırgaya karşı uyarı geldi. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre; ilimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde rüzgarın, 30.09.2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, 01.10.2018 Pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Vatandaşlarımız ihtiyaç halinde ve acil durumlarda; 112 Acil Yardım, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 159 Karayolları telefon numaraları ile İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını arayarak yardım talep edebileceklerdir."

Oluşan sistem nedir?

BBC'de yer alan habere göre, Akdeniz'de oluşan tropik fırtınaya Medicane kasırgası adı veriliyor. Bu, Akdeniz'e özgü bir hava olayı ve en sık Eylül'den Ekim geçiş dönemlerinde görülüyor.

Bu sistem, deniz üzerinde oluşuyor. Akdeniz'de de iki noktada ortaya çıkıyor.

Bunlardan ilki Fransa'nın güneyi ile İspanya'nın doğu kıyıları. Diğeri de İtalya ile Yunanistan arasında kalan İyon Denizi'nin olduğu bölge.

Türkiye'yi de vurması beklenen kasırga, İyon Denizi'nde oluştu. Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle sistemin etki alanının da genişlediğine dikkat çekiyor.

Bu sistemler deniz suyu sıcaklığıyla besleniyor. Bu nedenle de denizin üzerine dolaştıkça gücünü artırıyor.

Bu sistem, kuvvetli yağış ve şiddetli fırtınayı beraberinde getiriyor.

Meteoroloji uzmanları, sistemin Yunanistan anakarası üzerinden geçmesi halinde şiddetinin azalacağını söylüyor.

Kasırganın Türkiye'ye ulaşma şiddetinde deniz üzerinden mi, yoksa kara üzerinden mi geleceği belirleyici olacak.