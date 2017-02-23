T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteoroloji'den bu gece için önemli uyarı

Beklenen kuvvetli lodos nedeniyle, vatandaşların tedbirli olması istendi

23 Şubat 2017 21:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bu gece yurdun batı kesimlerinde kuvvetli lodos yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat, Marmara'da yer yer 70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bu nedenle başta soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ETİKETLER

Meteorolojibu geceönemli uyarısoba ve doğalgaz zehirlenmelerilodos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24