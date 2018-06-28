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METEOROLOJİ'DEN BİR SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI DAHA

İSTANBUL DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da saat 23

28 Haziran 2018 02:35

İSTANBUL DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul\'da saat 23.30 ile 01.00 saatleri arası için yeni bir sağanak yağış uyarısında bulundu.
Yapılan açıklama şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bu gece İstanbul Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağışın ardından, 23.30 - 01.00 saatleri arasında Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı kütlenin İstanbul\'da yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağışa yol açması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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