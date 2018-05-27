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Meteoroloji'den Bilecik'e 2 saat süresince kuvvetli yağış uyarısı 

 Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Bilecik il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

27 Mayıs 2018 21:34


 Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Bilecik il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Bilecik il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


ANKARA (DHA) -

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