Meteoroloji'den 'asit yağmuru' açıklaması

Meteoroloji, IŞİD'in Musul civarındaki kükürt tesislerini ateşe vermesi sonrasında, 'asit yağmur' tehlikesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Uydu görüntüleri analizlerinde bugün güneyli hava akımları ile ülkemizin güneydoğu kesimleri üzerine etkisini azaltarak gaz taşınımı olduğu görülmektedir. Bu gece tekrar başlaması beklenen yağışın atmosferde bulunan bu gazı ilk etapta yere indirmesi söz konusudur. Daha sonra ise rüzgar döneceği için bölgeden ülkemiz üzerine gaz taşınımı ve asit yağmuru riski beklenmemektedir" ifadesi yer aldı.

Meteoroloji'nin son dakika açıklaması şöyle:

Musul'un güneyinde bulunan kükürt üretim tesislerinin ateşe verilmesi sonucu oluşan zehirli gazların Türkiye'yi etkileyeceğine dair basınımızda haberler yayınlanmaktadır.



Olayla ilgili yapılan meteorolojik değerlendirmede bölgede dün görülen yağışlar gecekesildi. Bugün bölgede güney ve güneybatı yönlerden rüzgâr beklenmekle birlikte yağış tahmin edilmemektedir.



Bölgedeki kirletici konsantrasyonu konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığından taşınım konusunda net bir kanata ulaşmak zordur.



Ancak meteorolojik şartlar göz önüne alınarak,, Bugün bölgede güneyli rüzgâr akışlarına yağış eşlik etmesi beklenmediğinden asit yağmuru riskinin oldukça zayıf olduğu değerlendirilmektedir.Bu gece saatlerinden sonra ve yarın (Cuma günü) bölgenin tekrar yağışlı bir havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir.



Yağışla birlikte bölgedeki rüzgâr akışlarının zamanla kuzey yönlere dönmesi beklendiğinden asit yağmuru riskinin zayıf olduğu değerlendirilmektedir

Uydu görüntüleri analizlerinde bugün güneyli hava akımları ile ülkemizin güneydoğu kesimleri üzerine etkisini azaltarak gaz taşınımı olduğu görülmektedir. Bu gece tekrar başlaması beklenen yağışın atmosferde bulunan bu gazı ilk etapta yere indirmesi söz konusudur. Daha sonra ise rüzgar döneceği için bölgeden ülkemiz üzerine gaz taşınımı ve asit yağmuru riski beklenmemektedir.