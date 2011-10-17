-Meteorolojiden aşırı yağış uyarısı ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Antalya'da, özellikle bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde ise aşırı yağışlar görülmesi beklenirken, Kastamonu, Karabük, Bartın, Bolu, Edirne, Kırklareli, Mersin, Osmaniye ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağışların olacağı tahmin ediliyor. AA muhabirinin, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen hafta Türkiye'nin batı kesimlerinden yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, iç kesimlere doğru sokulacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de görülen yağışların, yarın ülkenin doğu kesimlerine doğru hareket etmesi bekleniyor. Yağışlı hava, yarından itibaren yurdun iç ve doğu kesimlerini etkisi altına alırken, batı kesimlerde ise etkisini yitirecek. Yağışların, salıyı çarşambaya bağlayan geceden itibaren batı bölgesini terk edeceği ve daha çok Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde, Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi. Bunun yanında, iç ve güney kesimlerde de kuvvetli lodos uyarısı yapıldı. Kırklareli ve Edirne civarındaki kar yağışının bu akşam ve gece devam edeceği belirtilirken, yağışların Uludağ dışında Marmara'nın diğer yerlerinde yağmur şeklinde olacağı ifade edildi. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Kütahya çevrelerinde, bu akşam ve gece saatlerinde, özellikle yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği belirtildi. Özellikle bu akşam ve gece saatlerinde Antalya'da kuvvetli, doğu ilçelerinde ise aşırı yağışlar görülecek. Yine bu akşam ve gece Kastamonu, Karabük, Bartın, Bolu, Edirne, Kırklareli, Mersin, Osmaniye ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Salı günü ise yağışların, Batı Karadeniz'de Zonguldak, Amasra, İnebolu çevreleri ile Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay, Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Tokat'ta, Doğu Anadolu'da ise Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin, kuvvetli ve aşırı yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Yağışlı hava, çarşamba gününden itibaren etkisini yitirmeye başlayacak, perşembe gününden itibaren ülke geneli rahat bir nefes alacak. İç kesimlerde sıcaklıklar yarın ve çarşamba günü 3 ila 5 derece azalacak, Marmara ve Ege bölgelerinde ise çarşamba günü sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. Ani sıcaklık değişimine karşı vatandaşların, özellikle çocuk ve yaşlıların tedbirli olması istendi. Öte yandan, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kırklareli'ndeki kapalı 18 köy yolunu açma çalışmaları ise devam ediyor.