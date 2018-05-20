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Meteoroloji'den Ankara'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

  ANKARA (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, saat 15

20 Mayıs 2018 18:37

 

ANKARA (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, saat 15.30 ila 17.30 arası Aankara genelinde  kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşlardan  ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yapılan açıklama şu şekilde:
\"Son Radar bilgilerine ve yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki iki saatlik periyotta (15.30-17.30 TSİ) Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.\"

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