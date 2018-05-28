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Meteoroloji'den Ankara için 'sağanak ve dolu yağışı' uyarısı

  ANKARA (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara’da saat 14

28 Mayıs 2018 15:27

 

ANKARA (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Ankara’da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinİ duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Açıklama şöyle denildi:

\"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara’da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.\"

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///ARŞİV
Önceki günlerde Ankara\'da etkili olan yağış sonrası görüntüler

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