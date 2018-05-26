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Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül ilcelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurararak, vatandaşların tedbirli olması istendi

26 Mayıs 2018 20:47

ANKARA (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara\'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül ilcelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurararak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Açıklamada şöyle denildi:

\"Ankara radarından alınan son bilgilere göre ve yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara\'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül İlçelerinde Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani seli su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.\"

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