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Meteoroloji'den Akdeniz'deki 3 il için don uyarısı

"Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor"

25 Ekim 2018 15:40

Meteoroloji  Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya, Isparta ve Burdur için don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada uyarı, 25 Ekim Perşembe gecesi ile 26 Ekim Cuma sabah saatleri arası için yapıldı.

Açıklamada, Antalya'nın iç batı kesimleri (Elmalı ve Korkuteli ilçeleri) ile Isparta ve Burdur'un yüksek kesimlerinde 23.00 ile 09.00 saatleri arasında yer yer hafif şiddette don riski olduğu, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

 

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