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Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop ve Giresun'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu

22 Ağustos 2017 16:37

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop ve Giresun\'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz\'in kıyı illerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün 7 il için kuvvetli yağış uyarısı şöyle: 

ARTVİN
Artvin\'in kıyı kesimlerinde yarın görülecek yağışların şiddetli (71-100 mm) ve yer yer aşırı (100 mm üzere) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 12:00 - 24:00 Tsi)

RİZE
Rize çevrelerinde görülecek yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli (71-100 mm) ve yer yer aşırı (100 mm üzere) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 10:00 - 24:00 Tsi)

TRABZON
Trabzon çevrelerinde görülecek yağışların batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm), doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 10:00 - 24:00 Tsi)

ORDU
Ordu çevrelerinde gece saatlerinden sonra kuvvetli yağış(21-50 mm) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(ani sel, su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 03:00 - 15:00 Tsi)

SAMSUN
Samsun çevrelerinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış (21-50 mm) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(ani sel, su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 00:00 - 09:00 Tsi)

SİNOP
Sinop çevrelerinde bu gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yağış(21-50 mm) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(ani sel, su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 00:00 - 06:00 Tsi)

GİRESUN 
Giresun çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış (30-50 mm) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 08:00 - 18:00 Tsi)

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