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Meteoroloji'den 5 il için uyarı

Meteoroloji oluşabilecek muhtemel risklere karşı vatandaşlar ve yetkililerin önlem alması istendi

28 Mayıs 2017 14:14

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar değişimi bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu olması ve öğleden sonra gök gürültülüsağanak bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette, zaman zaman orta kuvvette esecek. Sağanak ve dolunun yanı sıra kuvvetli rüzgar değişiminin oluşturabileceği muhtemel risklere karşı vatandaşlar ve yetkililerin önlem alması istendi.

 

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