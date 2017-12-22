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Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İzmir, Ordu, Samsun ve Giresun çevreleri için kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı

22 Aralık 2017 20:34

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İzmir, Ordu, Samsun ve Giresun çevreleri için kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. 
İZMİR\'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR
İzmir çevrelerindeki sağanak yağışların bu akşam ve gece saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ORDU ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR
Ordu çevrelerinde halen devam etmekte olan yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak (21-75 kg/m2), zamanla akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde (800m. üzeri) yoğun kar yağışı (20cm. ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. 
SAMSUN ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR
Samsun çevrelerinde halen devam etmekte olan yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın  kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), zamanla akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde (800m. üzeri) yoğun kar yağışı (20cm. ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.
GİRESUN ÇEVRELERİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Giresun çevrelerinde halen devam etmekte olan yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak (21-75 kg/m2), zamanla akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde (800m. üzeri) yoğun kar yağışı (20cm. ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

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