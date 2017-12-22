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Meteoroloji'den 4 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi

22 Aralık 2017 19:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Giresun, Ordu ve Samsun için 'kuvvetli yağış'  uyarısında bulundu.

İzmir'de devam eden yağışların bu akşam ve gece saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli olması beklendiğini bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Ordu ve Samsun çevrelerindeki yağışların ise yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak, zamanla akşam saatlerinden itibaren de iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmininde bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, yaşanabilecek sel, ani sel, su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.


 

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