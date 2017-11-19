Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı 

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul, Antalya\'nın doğu kesimleri, Aydın\'ın kıyı kesimleri ve Muğla çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL ÇEVRELERİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

İstanbul il genelinde bu akşam saatlerinden sonra başlayacak yağışların zaman zaman etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar kuvvetli poyraz rüzgarı ile birlikte etkili olacağı ve metrekareye 30-60 kg yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

ANTALYA’NIN DOĞUSU

Antalya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AYDIN’IN KIYI KESİMLERİ

Aydın’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bugün akşam saatlerinden itibaren Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MUĞLA ÇEVRELERİ

Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir