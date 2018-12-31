Meteoroloji'den 4 bölge için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü\'nce Kuzey Ege\'nin kuzeyi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz açıkları ve Kaş ile Marmaris arasında bugün ve yarın için kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, 4 bölge için fırtına uyarısında bulunuldu. Kuzey Ege\'nin kuzeyinde esen rüzgarın bugün akşam saatlerinde etkisini artırarak saatte 50- 75, Batı Akdeniz\'de doğu ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinde etkisini artırıp saatte 50- 75, Kaş ile Marmaris arasında ise güney ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın bu akşam saatlerinde etkisini artırarak saatte 50- 75 kilometre kuvvetinde fırtına olarak eseceği belirtildi. Açıklamada, ayrıca Doğu Akdeniz\'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı kaydedildi.