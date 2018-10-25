Meteoroloji'den 3 il için don uyarısı

ANTALYA, (DHA) - METEOROLOJİ; Antalya, Isparta ve Burdur için don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, 25 Ekim Perşembe gecesi ile 26 Ekim Cuma sabah saatleri arasında 3 il için don uyarısı yapıldı. Açıklamada, Antalya\'nın iç batı kesimleri (Elmalı ve Korkuteli ilçeleri) ile Isparta ve Burdur\'un yüksek kesimlerinde 23.00 ile 09.00 saatleri arasında yer yer hafif şiddette don riski olduğu, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.