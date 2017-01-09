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Meteoroloji'den 3 gün uyarısı

İstanbul'da kar yağışı cuma gününden beri devam ediyor

09 Ocak 2017 12:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışlarının tüm yurt genelinde etkili olacağını belirterek İstanbul'da perşembe gününe kadar kar ve karla karışık yağmurun yağacağını duyurdu. 

Cuma gününden itibaren İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı bu gece de devam etti. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı.

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan termometre saat 04.47’de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti.

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