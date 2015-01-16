Meteoroloji'den 11 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminin göre Konya, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri ve Aksaray'da kar yoğun olacak.

Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yer alan son hava durumu tahminine göre 11 ilde bugün kar yağışı etkili olacak. afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışlar, Konya, Kayseri, Aksaray ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Ankara'nın güney ve batı kesimlerinde kar şeklinde görülecek. İstanbul ve İzmir için önümüzdeki hafta yağışlı bir hava ve haftasonu için ise sıcaklıkların yükseleceği tahminleri yapılıyor.

İstanbul'da sıcaklıklar artacak

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Müdürü Ahmet Uçar, haftasonu için beklenen hava durumunu açıkladı. Yurdun Doğu bölgelerinin yağışlı bir havanın etkisine girdiğini belirten Uçar, yoğun kar yağışlarının başladığını ve bugün de devam edeceğini söyledi.

Son hava durumu tahminlerine göre gelecek hafta başına kadar yurt genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ise haftasonundan itibaren yurt genelinde biraz artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 1 hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Uçar, "Gelecek hafta ortasından itibaren İstanbul, İzmir gibi illerin yer aldığı batı bölgelerinin yağışlı sistemin etkisine gireceği ve yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor" dedi.