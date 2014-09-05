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Meteoroloji ve İBB uyardı: Saat 09.00-18.00 arası şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabah saatlerinde başlayarak İstanbul'un şiddetli yağışın etkisi altına gireceğini açıkladı

05 Eylül 2014 23:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) meteoroloji biriminin hava tahmin raporlarına göre yarın İstanbul'un şiddetli yağışların etkisi altına gireceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın saat 09.00 ile 18.00 arası görülecek kuvvetli yağışların İstanbul'da özellikle Küçükçekmece ve batısında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa yakasında Küçükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Arnavutköy, Beylikdüzü, Silivri, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Gaziosmanpaşa; Anadolu yakasında ise Pendik ve Tuzla'da, "yüzde 60 ihtimalle metrekareye 20 ila 50 kilogram kuvvetli yağış düşeceğinin tahmin edildiği" kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle kritik noktalarda tedbir aldığına işaret edilen açıklamada, muhtemel sorunlara karşı çalışmaların AKOM'dan yönetileceği aktarıldı.

 

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