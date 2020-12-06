Meteoroloji ve AFAD'dan Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (pazartesi) öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan uyarıda, kıyı kesimlerindeki hava olaylarının etkisiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski bulunduğu bildirildi.

Muğla çevresinde yarın kuvvetli yağış var

Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Muğla ve çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFAD'dan uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini uyarısında bulundu.