Meteoroloji ve AFAD'dan 2 kente sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak yağışların gece saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli seyredeceği uyarısında bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da Rize ve Artvin çevrelerini ani sel ve su baskınına karşı uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada sel ve heyelanlara karşı dikkatli olunması istenerek, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa) gece saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dendi

AFAD'da MGM'nün verilerii doğrultusunda uyarıda bulunurak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bugün, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" açıklamasını yaptı