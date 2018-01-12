Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen: Mart kışa, eylül yaza kaydı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen iklim dalgalanmaları nedeniyle bahar mevsiminin bir aya indiğini söyledi

Son aylarda yaşanan mevsim değişikliklerini Karar gazetesinden Kenan Butakin'e değerlendiren İTÜ Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, bahar mevsiminin bir aya indiğini, Mart ayının kışa, Eylül ayının ise yaz mevsimine dahil olduğunu söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, "2017, son 44 yılın en kurak yılı oldu" açıklamasını de değerlendiren Prof. Dr. Şen, Türkiyede yaşanan kuraklığı yağış azalmasına değil betonlaşmanın olumsuz etkilerine bağladı:

“ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde çetin kış şartları yaşanırken, Türkiye’de bugünlerde ılıman bir hava olmasının nedeni küresel ısınmadan kaynaklanan iklim dalgalanması. Bunun dışında Türkiye’de periyodik olarak yaşanan kuraklıklar dışında, küresel ısınmanın getirdiği kuraklık tabii ki var. Ama sadece bu bir faktör değil şehirleşme de kuraklığı tetikliyor. İstanbul’daki yağışlarda yüzde 3 azalma var hatta barajlardaki düşüş çok daha fazla. Bunun nedeni yağan yağmuru tutamamamız. Her yer betonlaştı. Su toplama havzaları imara açılıyor. Bu böyle olmamalı. Diğer bölgelere bakınca ciddi bir kuraklık yok. Yani yağan yağmur şehirleşme yüzünden tutmuyor.”