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Meteoroloji uyardı: Yarın öğlene kadar sağanak yağış bekleniyo

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul (DHA) - METEOROLOJİ  Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın öğle saatlerine kadar sağanak ve gökgürültülü sağnak yağışların etkili olacağını  belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı

16 Haziran 2018 22:32

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul (DHA) - METEOROLOJİ  Genel Müdürlüğü İstanbul\'da yarın öğle saatlerine kadar sağanak ve gökgürültülü sağnak yağışların etkili olacağını  belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Merkezi\'nden yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul\'da bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların il genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olara kuvvetli olacağının tahmin edildiği açıkladı. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 


 

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