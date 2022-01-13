Meteoroloji uyardı: Soğuk hava ve kar yağışı bugün de devam edecek

Türkiye'yi saran soğuk ve karlı hava dalgası bugün de etkisini artırarak devam edecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre ülkenin batısında soğuk havaya fırtına da eşlik edecek.

Türkiye’nin birçok şehrinde beyaz örtü oluşurken bugün kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında bugün de bir miktar düşüş yaşanacak, yarından sonra ise soğuk hava adım adım ülkeyi terk etmeye başlayacak.